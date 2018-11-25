Варфоломій просить Румунську православну церкву сприяти становленню УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вселенський Патріарх Варфоломій звернувся до ієрархів Румунської православної церкви із закликом сприяти єдності Православної Церкви, а тому числі становленню Єдиної Української православної церкви, передає УНН з посиланням на Biserica.ro.
“У ці дні на наполегливе прохання церковних органів в Україні, які намагаються важко протягом багатьох років, отримати церковне тіло... у зв’язку з цим, прийнято синодальне рішення дарувати Києву (автокефалію) — такий стародавнього церковного області Константинополя — Автокефалію... Я впевнений, що румунська православна церква братиме участь в збереженні єдності і праведності церкви ”, - сказано в посланні Вселенського Патріарха.
У зверненні Варфоломія також сказано, що цей крок спрямований на вирішення питання канонічних розколів в православному світі.
Варфоломій також нагадав, що 14 автокефальних православних церков, 9 з яких отримали автокефалію Православної Церкви, а деякі й Патріаршу гідність.
Вісім з них, “в тому числі Румунська Православна Церква, частина самого тіла Матері-Церкви Константинопольської”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що автокефалія єдиної Української православної церкви має бути юридично і канонічно оформлена найближчим часом.
Як повідомляв УНН, Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.
Додамо, що у Стамбулі 27-29 листопада відбудеться Синод Вселенського патріархату, під час засідання якого затвердить текст Томосу для Православної церкви в Україні.