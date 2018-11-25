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Варфоломей просит Румынскую Православную Церковь способствовать становлению УПЦ

Варфоломей просит Румынскую Православную Церковь способствовать становлению УПЦ

Киев  •  УНН

 • 14389 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к иерархам Румынской православной церкви с призывом способствовать единству Православной Церкви, а том числе становлению Единой Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на Biserica.ro.

“В эти дни по настоятельной просьбе церковных органов в Украине, которые пытаются трудно на протяжении многих лет, получить церковное тело... в связи с этим, принято синодальное решение даровать Киеву (автокефалию) — такой древннй церковной области Константинополя — Автокефалию... Я уверен, что румынская православная церковь будет участвовать в сохранении единства и праведности церкви”, — сказано в послании Вселенского Патриарха.

В обращении Варфоломея также сказано, что этот шаг направлен на разрешение канонических расколов в православном мире.

Варфоломей также напомнил, что 14 автокефальных православных церквей, 9 из которых получили автокефалию Православной Церкви, а некоторые и Патриаршее достоинство.

Восемь из них, “в том числе Румынской Православной Церкви, часть самого тела Матери-Церкви Константинопольской”.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что автокефалия единой Украинской православной церкви должно быть юридически и канонически оформлена в ближайшее время .

Как сообщал УНН, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

Добавим, что в Стамбуле 27-29 ноября состоится Синод Вселенского патриархата , во время заседания которого утвердит текст Томосу для Православной церкви в Украине.

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