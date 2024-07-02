Вантажівка на Харківщині підірвалась на ворожій міні
Київ • УНН
Вантажівка підірвалася на ворожій міні між селами в Чугуївському районі Харківської області, пошкодивши транспортний засіб, але залишивши водія неушкодженим, що стало приводом для початку досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У Чугуївському районі на Харківщині вантажівка підірвалась на міні. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
"... розпочато досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що 2 липня о 10:30 вантажівка з причепом активувала ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове у Чугуївському районі, внаслідок чого транспорт був пошкоджений. Водій залишився неушкодженим.
Наразі прокурори та слідчі поліції вживають заходів для ретельної фіксації злочинів, скоєних російськими військовими.
Нагадаємо
Раніше в Ізюмському районі Харківської області на протитанковій міні підірвався трактор, отримав поранення чоловік.