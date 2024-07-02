В Чугуевском районе Харьковской области грузовик подорвался на мине. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

"... начато досудебное расследование в отношении нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 2 июля в 10:30 грузовик с прицепом активировал вражескую мину между селами Граково и Мосьпаново в Чугуевском районе, в результате чего транспорт был поврежден. Водитель остался невредимым.

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают меры для тщательной фиксации преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним

Ранее в Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мине подорвался трактор, получил ранения мужчина.