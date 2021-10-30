Вакцинуватися треба було, коли мали мінімальне зростання захворюваності - Голубовська

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“Нормальній прихильності до вакцинації як до вакцинопрофілактики як прекрасного методу заважає те, що провакцинувався і захворів. Тому що я говорила, зверталася вже і з журналістами, що влітку, коли ми мали мінімальний рівень захворюваності, тоді було ідеально вакцинуватися”, — заявила Голубовська.

Деталі

Вона також зазначила, що коли людина робить щеплення в пік вакцинації, вона наражається на ризик.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,4 мільйона людей. Загалом зробили вже майже 17,4 млн щеплень, за останню добу з яких рекордні понад 317 тисяч.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але минулого тижня цей показник знову перевищив 100 тисяч, а цього тижня - перевищив 200 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація, зокрема, була і у Запоріжжі, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Києві. На Прикарпатті охочі вакцинуватися навіть заблокували роботу центру вакцинації.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця перейде до “червоної” зони з 1 листопада.