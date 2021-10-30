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Вакцинироваться нужно было, когда у нас был минимальный рост заболеваемости - Голубовская

Киев • УНН

 • 28244 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Прививать от коронавируса нужно было летом. Тогда был минимальный рост заболеваемости. Об этом в эфире программы "Власть vs Влащенко" заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, сообщает УНН.

Вакцинироваться нужно было, когда у нас был минимальный рост заболеваемости - Голубовская

Цитата:

“Нормальной приверженности к вакцинации как к вакцинопрофилактике как прекрасному методу мешает то, что провакцинировался и заболел. Потому что я говорила, обращалась уже и с журналистами, что летом, когда у нас был минимальный уровень заболеваемости, тогда было идеально вакцинироваться”, — заявила Голубовская.

Детали

Она также отметила, что когда человек делает прививку в пик вакцинации, он подвергает себя риску.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,4 миллиона человек. В общей сложности сделали уже почти 17,4 млн прививок, за последние сутки из которых рекордных более чем 317 тысяч.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч, а на этой неделе — превысил 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. На Прикарпатье желающие вакцинироваться даже заблокировали работу центра вакцинации.

В настоящее время в “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица перейдет в “красную” зону с 1 ноября.

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