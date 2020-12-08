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Вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках не раніше осені наступного року — Кузін

Вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках не раніше осені наступного року — Кузін

Київ • УНН

 • 13966 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Люди, які не належать до груп ризику, зможуть придбати вакцину від COVID-19 в аптечних мережах не раніше осені 2021 року. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін, інформує УНН.

“Треба зауважити, що наразі в Україні є 9 категорій людей, які відносяться до груп високого ризику. І це доволі велика кількість. Ми розраховуємо на те, що широкий доступ вакцини, тобто — поява в аптечній мережі, буде відбуватися не раніше ніж восени 2021 року. І це буде називатися широким доступом до вакцинації”, - зазначив Кузін.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов повідомляв, що до групи ризику, якій потрібне обов’язкове вакцинування від COVID-19, входять 20 мільйонів громадян України.

Додамо, що днями Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

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