Вакцина от COVID-19 появится в аптеках не раньше осени следующего года - Кузин

"Надо заметить, что сейчас в Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть - появление в аптечной сети, будет происходить не раньше осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации", - отметил Кузин.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что в группу риска, которой требуется обязательное вакцинирование от COVID-19, входят 20 миллионов граждан Украины.

Добавим, что на днях Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.