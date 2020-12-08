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Вакцина от COVID-19 появится в аптеках не раньше осени следующего года - Кузин

Вакцина от COVID-19 появится в аптеках не раньше осени следующего года - Кузин

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Люди, которые не относятся к группам риска, смогут приобрести вакцину от COVID-19 в аптечных сетях не раньше осени 2021 года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин, сообщает УНН.

"Надо заметить, что сейчас в Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть - появление в аптечной сети, будет происходить не раньше осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации", - отметил Кузин.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что в группу риска, которой требуется обязательное вакцинирование от COVID-19, входят 20 миллионов граждан Украины.

Добавим, что на днях Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

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