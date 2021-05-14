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Вакцина CoronaVac в 98% випадків запобігла летальним випадкам від COVID-19 в Індонезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, яку використовують в Україні, показала 98% захисту від ускладнень COVID-19 в Індонезії, передає УНН з посиланням на агентство Bloomberg.

Вакцина CoronaVac в 98% випадків запобігла летальним випадкам від COVID-19 в Індонезії

Деталі 

У 96% випадків вона запобігла важким формам перебігу хвороби. Вакциною прищепили понад 128 тис. медиків в Джакарті з січня по березень.

"Ефективність CoronaVac на меншій вибірці в 25 тис. людей виявилася стовідсотковою, жоден з щеплених не був госпіталізований через ускладнення COVID-19", - заявив Міністр охорони здоров'я Індонезії Гунаді Садікін агентству Bloomberg.

CoronaVac в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше повідомив, що в Україні щеплення від COVID-19 китайської вакциною CoronaVac виробництва Sinovac будуть робити маломобільним групам населення, людям з інвалідністю та тим, хто за ними доглядають. Разом з тим МОЗ законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%. 

Крім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експерта ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками і зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпека, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і поставки в формі готових до ін'єкції шприців, що виключає людський фактор. 

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