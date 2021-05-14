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Вакцина CoronaVac в 98% случаев предотвратила летальные случаи от COVID-19 в Индонезии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которую используют в Украине, показала 98% защиты от осложнений COVID-19 в Индонезии, передает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вакцина CoronaVac в 98% случаев предотвратила летальные случаи от COVID-19 в Индонезии

Детали

В 96% случаев она предотвратила тяжелые формы течения болезни. Вакциной привили более 128 тыс. медиков в Джакарте с января по март.

"Эффективность CoronaVac на меньшей выборке в 25 тыс. человек оказалась стопроцентной, ни один из привитых не был госпитализирован из-за осложнений COVID-19", - заявил Министр здравоохранения Индонезии Гунади Садикин агентству Bloomberg.

CoronaVac в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщил, что в Украине прививки от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac будут делать маломобильным группам населения, людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживают. Вместе с тем Минздрав законтрактовал 1,9 млн доз этой вакцины.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

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