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ВАКС залишив чинною заставу у понад 5 млн гривень для одного з учасників "схеми" в оборонці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила чинним запобіжний захід у вигляді застави розміром 5 млн 255 тис. грн підозрюваному у справі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Про це повдіомляє УНН із посиланням на сторінку Апеляційної палати ВАКС у Facebook.

ВАКС залишив чинною заставу у понад 5 млн гривень для одного з учасників "схеми" в оборонці

“14 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 р., якою відмовлено у задоволенні клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

За результатами судового засідання колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційних скарг та залишила в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду”, — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що зазначена ухвала є остаточною та набуває чинності з моменту проголошення. Оскарженню вона не підлягає.

Нагадаємо, на початку травня одному із номінальних керівників “Оптимумспецдеталь” було повідомлено про підозру в участі у корупційної "схеми" з постачання товарів до “Укроборонпрому”, внаслідок якої до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд назначив заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталію Жукову, який є одним з підозрюваних в організації злочинної "схеми" умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки.

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