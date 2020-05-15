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ВАКС оставил в силе залог в более 5 млн гривен для одного из участников "схемы" в оборонке

Киев • УНН

 • 9357 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн подозреваемому по делу ООО “Оптимумспецдеталь”. Об этом Сообщает УНН со ссылкой на страницу Апелляционной палаты ВАКС в Facebook.

ВАКС оставил в силе залог в более 5 млн гривен для одного из участников "схемы" в оборонке

“14 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 05.05.2020 г., которым отказано в удовлетворении ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и избрана мера пресечения в виде залога.

По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб и оставила в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное постановление является окончательным и вступает в силу с момента провозглашения. Обжалованию не подлежит.

Напомним, в начале мая одному из номинальных руководителей “Оптимумспецдеталь” было сообщено о подозрении в участии в коррупционной “схеме” по поставке товаров в “Укроборонпром”, в результате которой в бюджет не поступило более 49 млн грн.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталию Жукову, который является одним из подозреваемых в организации преступной “схемы” умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49 342 000 гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.

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