ВАКС відправив під домашній арешт заступника директора заводу "Електроважмаш" Корнійчука

КИЇВ. 20 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт заступника директора з виробництва ДП "Завод "Електроважмаш" Миколу Корнійчука, якого підозрюють в участі у корупціній схемі, що завдала державному підрприємству "Завод "Електроважмаш" збитків на суму 13,7 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу САП.