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ВАКС відправив під домашній арешт заступника директора заводу "Електроважмаш" Корнійчука

ВАКС відправив під домашній арешт заступника директора заводу "Електроважмаш" Корнійчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт заступника директора з виробництва ДП "Завод "Електроважмаш" Миколу Корнійчука, якого підозрюють в участі у корупціній схемі, що завдала державному підрприємству "Завод "Електроважмаш" збитків на суму 13,7 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу САП.

"Заступнику директора з виробництва — цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ще одному учаснику схеми — директору чеської компанії-учасниці схеми.

Як вже повідомлялось, у 2017 році посадовці ДП "Завод "Електроважмаш" за посередництва підконтрольної їм компанії, яка зареєстрована у Чеській Республіці (м. Прага), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).

"Проте слідством з’ясувалося, що запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю, а саме 1,22 млн євро", - зазначається в повідомленні.

Так, внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми, ДП "Завод "Електроважмаш" недоотримало 13,7 млн гривень, що підтверджено експертизами.

Нагадаємо, ВАКС взяв під варту заступника директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш", якого підозрюють у завданні 13,7 млн грн збитків підприємству.

Також, ВАКС взяв під варту фізичну особу — кінцевого бенефіціара чеської компанії, підозрювану у справі ДП “Завод "Електроважмаш“ з альтернативою внесення застави у розмірі 8 408 000 гривень.

Додамо, 17 березня 2020 року всім учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Серед підозрюваних: два заступники директора ДП "Завод "Електроважмаш", начальник управління ДП "Завод "Електроважмаш", кінцевий бенефіціар чеської компанії та директор чеської компанії.

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