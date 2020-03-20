ВАКС отправил под домашний арест заместителя директора завода "Электротяжмаш" Корнейчука

КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест заместителя директора по производству ГП "Завод "Электротяжмаш" Николая Корнейчука, которого подозревают в участии в корупциний схеме, которая нанесла государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш" ущерб на сумму 13,7 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.