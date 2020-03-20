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ВАКС отправил под домашний арест заместителя директора завода "Электротяжмаш" Корнейчука

ВАКС отправил под домашний арест заместителя директора завода "Электротяжмаш" Корнейчука

Киев  •  УНН

 • 24693 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест заместителя директора по производству ГП "Завод "Электротяжмаш" Николая Корнейчука, которого подозревают в участии в корупциний схеме, которая нанесла государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш" ущерб на сумму 13,7 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Заместителю директора по производству - круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному участнику схемы - директору чешской компании-участницы схемы.

Как уже сообщалось, в 2017 году должностные лица ГП "Завод" Электротяжмаш "при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Чешской Республике (г. Прага), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

"Однако следствием выяснилось, что запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, были реализованы литовской компании за почти вдвое больше стоимости, а именно 1,22 млн евро", - отмечается в сообщении.

Так, в результате реализации указанной преступной схемы, ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн гривен, что подтверждено экспертизами.

Напомним, ВАКС взял под стражу заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.

Также, ВАКС под стражу физическое лицо - конечного бенефициара чешской компании, подозреваемой по делу ГП "Завод" Электротяжмаш "с альтернативой внесения залога в размере 8 408 000 гривен.

Добавим, 17 марта 2020 года всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Среди подозреваемых: два заместителя директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальник управления ГП "Завод "Электротяжмаш", конечный бенефициар чешской компании и директор чешской компании.

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