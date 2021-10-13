ВАКС відмовив НАБУ в арешті чиновниці Труханова і обрав заставу

ВАКС відхилив клопотання детективів НАБУ, які просили арешт співробітниці міськради.

Разом з тим, окрім застави, на голову департаменту покладено низку процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу детективів, прокурора, суду; не відлучатися з Одеси без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання детективам свій паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії обов'язків - до 12 грудня 2021 року.

Як відзначили в САП, після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішено питання про оскарження запобіжного заходу.

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11 жовтня ВАКС відмовив НАБУ в задоволенні клопотання про обрання Трухановому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 120 млн грн. Доводи виявилися недостатніми і суддя визначила заставу в 30 млн грн.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, своєю чергою, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.