ВАКС відмовив НАБУ в арешті чиновниці Труханова і обрав заставу

ukru
19:38 • 77719 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 101937 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162253 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145486 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147433 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159039 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176653 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149969 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159144 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175998 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154078 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125827 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 119961 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 137847 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 95999 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162252 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154078 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252124 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248423 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54483 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64544 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62698 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98623 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109699 перегляди
Актуальне
ВАКС відмовив НАБУ в арешті чиновниці Труханова і обрав заставу

ВАКС відмовив НАБУ в арешті чиновниці Труханова і обрав заставу

Київ • УНН

 • 13828 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив 26 млн грн застави як запобіжний захід директору юридичного департаменту Одеської міської ради Інні Поповській, яка фігурує разом з мером Геннадієм Трухановим, експрокурором області Олегом Жученком та іншими персонами в справі про заволодіння землею і зловживання на 689 млн грн. Таке рішення суд ухвалив 12 жовтня ввечері після 8-годинного засідання, пише УНН.

ВАКС відхилив клопотання детективів НАБУ, які просили арешт співробітниці міськради.

Разом з тим, окрім застави, на голову департаменту покладено низку процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу детективів, прокурора, суду; не відлучатися з Одеси без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання детективам свій паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії обов'язків - до 12 грудня 2021 року.

Як відзначили в САП, після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішено питання про оскарження запобіжного заходу.

По темі

11 жовтня ВАКС відмовив НАБУ в задоволенні клопотання про обрання Трухановому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 120 млн грн. Доводи виявилися недостатніми і суддя визначила заставу в 30 млн грн.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, своєю чергою, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами