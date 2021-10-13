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ВАКС отказал НАБУ в аресте чиновницы Труханова и избрал залог

ВАКС отказал НАБУ в аресте чиновницы Труханова и избрал залог

Киев  •  УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил 26 млн грн залога в качестве меры пресечения директору юридического департамента Одесского городского совета Инне Поповской, фигурирующей вместе с мэром Геннадием Трухановым, экс-прокурором области Олегом Жученко и другими персонами в деле о завладении землей и злоупотреблениях на 689 млн грн. Такое решение суд принял 12 октября вечером после 8-часового заседания, пишет УНН.

ВАКС отклонил ходатайство детективов НАБУ, которые просили арест сотрудницы горсовета.

Вместе с тем, кроме залога, на главу департамента возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию детективов, прокурора, суда; не отлучаться из Одессы без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам свой паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 12 декабря 2021 года.

Как отметили в САП, после ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения.

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11 октября ВАКС отказал НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120 млн грн. Доводы оказались недостаточными и судья определила залог в 30 млн грн. 

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт. 

К слову

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы. 

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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