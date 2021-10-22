ВАКС відхилив клопотання НАБУ і обрав ексчиновнику Одеської міськради домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексія Спектора, який є одним з фігурантів так званої "земельної" справи мера Одеси Геннадія Труханова, повідомляє УНН.
За даними УНН, детективи НАБУ просили для Спектора 100 млн грн застави, але суд відмовив і обрав домашній арешт.
Суд також поклав на підозрюваного низку процесуальних обов'язків: цілодобово не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати на вимогу до детективам НАБУ, прокурора і суду; повідомляти детективам, прокурору або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в постанові суду; утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі суду; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи дають право на виїзд з України.
Крім того ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи, колишньому заступнику директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради Володимиру Радіонову.
За даними УНН, НАБУ просило йому 5,3 млн грн застави, але суд відхилив і обрав 1,5 млн грн.
Контекст
6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.
До теми
Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Кивана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.
Кивана, в свою чергу, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.
Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.
До речі
ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках державі.