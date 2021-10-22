ВАКС отклонил ходатайство НАБУ и избрал экс-чиновнику Одесского горсовета домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест бывшего директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектора, который является одним из фигурантов так называемого “земельного” дела мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает УНН.
По данным УНН, детективы НАБУ просили для Спектора 100 млн грн залога, но суд отказал и избрал домашний арест.
Суд также наложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей: сутками не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя, прокурора или суда; прибывать по требованию к детективам НАБУ, прокурора и суда; сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; воздерживаться от посещения помещений, указанных в постановлении суда; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы дающие право на выезд из Украины.
Кроме того ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела, бывшему заместителю директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Владимиру Радионову.
По данным УНН, НАБУ просило ему 5,3 млн грн залога, но суд отклонил и избрал 1,5 млн грн.
Контекст
6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.
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Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.
Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.
Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.
К слову
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.