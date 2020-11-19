ВАКС скасував ще один свій вирок через рішення Конституційного суду

“Суд постановив...скасувати вирок Вищого антикорупційного суду від 7 травня 2020 року у справі, де Тимківа визнано винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 366-1 КК України на підставі затвердженої угоди про визнання винуватості від 7 травня 2020 року, укладеної між прокурором.. та обвинуваченим Тимківим. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 ст. 284 КПКУ кримінальне провадження від 9.08 2016 року № 52017000000000540 щодо обвинувачення Тимківа у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 366-1 КК України”, — сказав суддя.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором державного підприємства “Львівський бронетанковий завод” державного концерну “Укроборонпром” Романом Тимківим у поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017-2018 роки.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд скасував вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларації, через рішення Конституційного суду України.

Таким чином, ВАКС скасував вже два своїх вироків за брехню у деклараціях.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.