ВАКС розпочав розгляд справи стосовно колишніх службовців Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи стосовно колишніх службовців Укрзалізниці, зловживання яких завдали майже 27 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"У середу, 25 вересня 2019 року, у Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишніх виконувача обов’язків начальника та начальника одного з відділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ Укрзалізниця у зловживаннях, які завдали майже 27 млн гривень збитків", - йдеться в повідомленні.
Так, на засіданні колегія суддів ВАКС розглянула та задовольнила клопотання сторони захисту про перенесення розгляду у вказаному провадженні.
"Наступні засідання заплановані на 14:00 год 15 жовтня 2019 року та 9:30 год 29 жовтня 2019 року",- зазначається в повідомленні.
В пресслужбі нагадують, що в рамках досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2015 року виконувач обов’язків начальника філії "ЦУП", вступивши у змову з начальником шпального відділу, без проведення відповідних тендерних процедур уклав з ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" фінансово-господарські правочини в інтересах ряду приватних товариств.
У подальшому на виконання цих правочинів було витрачено грошові кошти ПАТ Укрзалізниця у сумі 152 млн грн, з яких майже 27 млн грн безповоротно вибуло з активів ПАТ Укрзалізниця, оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більш ніж на 30% вищі від ринкових.
Дії посадовців інкриміновані за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду України скеровано обвинувальний акт стосовно шести осіб, обвинувачених у заволодінні коштами ПАТ Укрзалізниця у сумі понад 98 млн гривень.