ВАКС начал рассмотрение дела в отношении бывших служащих Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела в отношении бывших служащих Укрзализныци, злоупотребление которых нанесли почти 27 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"В среду, 25 сентября 2019 года, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших исполняющего обязанности начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" ПАО Укрзализныця в злоупотреблениях, которые нанесли почти 27 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.
Так, на заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в указанном производстве.
"Следующие заседания запланированы на 14:00 15 октября 2019 года и 9:30 29 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напоминают, что в рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "ЦУП", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЗАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.
В дальнейшем на выполнение этих сделок было потрачено денежные средства ПАО Укрзализныця в сумме 152 млн грн, из которых почти 27 млн грн безвозвратно выбыло из активов ПАО Укрзализныця, поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных.
Действия должностных лиц инкриминируемые по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд Украины направлено обвинительное заключение в отношении шести лиц, обвиняемых в завладении средствами ПАО Укрзализныця в сумме более 98 млн гривен.