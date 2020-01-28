ВАКС продовжить розгляд справи щодо розкрадання газу у Нафтогазу на 1,4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила справу щодо розкрадання природного газу НАК “Нафтогаз-України” на суму понад 1,4 млрд грн у Антикорупційному суді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, сьогодні колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання захисників обвинувачених про направлення кримінального провадження щодо розкрадання природного газу НАК “Нафтогаз-України” на суму понад 1,4 млрд грн з Вищого антикорупційного суду до Миколаївського районного суду Львівської області.
“За результатами судового розгляду клопотань колегія суддів залишила їх без задоволення та відмовила у направлені вказаної справи з Вищого антикорупційного суду до іншого суду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА було передано арештовані цілісні майнові комплекси “Новороздольска ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ” для здійснення заходів з управління.
Накладення арешту на майно двох ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України”.