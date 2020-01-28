ВАКС продолжит рассмотрение дела о хищении газа у Нафтогаза на 1,4 млрд грн

Так, сегодня коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство защитников обвиняемых о направлении уголовного производства в отношении хищения природного газа НАК "Нефтегаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн из Высшего антикоррупционного суда в Николаевский районный суд Львовской области.

"По результатам судебного рассмотрения ходатайств коллегия судей оставила их без удовлетворения и отказала в направлении указанного дела из Высшего антикоррупционного суда в другой суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2018 года на основании постановлений Соломенского районного суда города Киева АРМА было передано арестованные целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ" для осуществления мероприятий по управлению.

Наложение ареста на имущество двух ТЭЦ инициировано детективами НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины".