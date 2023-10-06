ВАКС на місяць продовжив обов'язки Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив на один місяць обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, але скасував одне із зобов’язань - не відлучатися за межі України без дозволу, передає УНН.
Проте Коболєв все одно не може виїхати з України, адже здав до міграційної служби паспорти. Зобов’язання про здачу усіх своїх паспортів для виїзду за кордон ВАКС не скасовував.
Цитата
«Сьогодні, 6 жовтня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше (ухвала слідчого судді ВАКС від 25.09 2023) на ексголову правління «Нафтогазу», - ідеться в повідомленні.
Підозрюваний зобов’язаний:
-
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;
-
- повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;
-
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
-
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.
-
«Строк дії вказаних обов’язків – 1 місяць у межах строку досудового розслідування», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.
Суть справи
Справа стосується премії на 10 млн дол. "за екстраординарні досягнення" після перемоги над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Екскерівника "Нафтогазу" підозрюють у преміюванні себе на 229 млн грн понад норму у 2018 році. Про підозру повідомили в січні.