ВАКС на месяц продлил обязанности Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил на один месяц обязательтва, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, но отменил одно из обязательств - не отлучаться за пределы Украины без разрешения, передает УНН.
Однако Коболев все равно не может уехать из Украины, ведь сдал в миграционную службу паспорта. Обязательства о сдаче всех своих паспортов для выезда за границу ВАКС не отменял.
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«Сегодня, 6 октября, следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия обязанностей, возложенных ранее (постановление следственного судьи ВАКС от 25.09 2023) на экс-главу правления «Нафтогаза», - говорится в сообщении.
Подозреваемый обязан:
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- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;
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- уведомлять детектива, прокурора об изменении своего места жительства;
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- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
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- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.
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«Срок действия указанных обязателств – 1 месяц в пределах срока досудебного расследования», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.
Суть дела
Дело касается премии на 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.