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ВАКС на месяц продлил обязанности Коболеву

ВАКС на месяц продлил обязанности Коболеву

Киев • УНН

 • 479468 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил на один месяц обязательтва, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, но отменил одно из обязательств - не отлучаться за пределы Украины без разрешения, передает УНН.

Однако Коболев все равно не может уехать из Украины, ведь сдал в миграционную службу паспорта. Обязательства о сдаче всех своих паспортов для выезда за границу ВАКС не отменял.

Цитата

«Сегодня, 6 октября, следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия обязанностей, возложенных ранее (постановление следственного судьи ВАКС от 25.09 2023) на экс-главу правления «Нафтогаза», - говорится в сообщении.

Подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;
  • уведомлять детектива, прокурора об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

«Срок действия указанных обязателств – 1 месяц в пределах срока досудебного расследования», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.

Суть дела

Дело касается премии на 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.

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