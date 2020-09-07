ВАКС ініціював питання про притягнення до відповідальності адвокатів у справі Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд ініціював питання про притягнення до відповідальності 2 захисників у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП “Схід ГЗК” та ДП “НАЕК Енергоатом”, у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Повідомляється, що 7 вересня 2020 року у ВАКС було заплановане судове засідання з розгляду по суті справи про обвинувачення колишнього народного депутата та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП “СхідГЗК” та ДП “НАЕК Енергоатом”.
“Проте колегія суддів ВАКС так і не змогла перейти до розгляду, оскільки до суду без поважних причин не з’явилося двоє адвокатів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незважаючи на завчасно визначену дату проведення засідання, один із захисників перебуває у щорічній відпустці, інший — зайнятий у іншому процесі.
“Суд погодився з доводами прокурора САП та частково задовольнив його клопотання щодо притягнення двох захисників обвинувачених до відповідальності за неявку без поважних причин на судове засідання”, — зазначається в повідомлені.
Також наголошується, що попередньо було скасовано 10 судових засідань з 20 липня 2020 по 31 липня 2020 у зв’язку з наданням додатково часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами справи.
“Наступне засідання призначено на 9:15 30 вересня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ВАКС вирішив звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб.
Як повідомлялося, у справі заволодіння коштами “Схід ГЗК” завершено слідство.
Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП “СхідГЗК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП “НАЕК “Енергоатом”.