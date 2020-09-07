ВАКС инициировал вопрос о привлечении к ответственности адвокатов по делу Мартыненко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд инициировал вопрос о привлечении к ответственности 2 защитников по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “Восток ГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.