В зоні відчуження ЧАЕС затримано дві групи стакерів

"Протягом доби працівниками поліції зони ЧАЕС поблизу відселеного села Черевач було виявлено трьох сталкерів 21, 26 та 29 років, двоє з яких жителі Київської області, третій чоловік житель Черкаської області. Трохи пізніше полісмени затримали другу групу туристів 20 та 21 років, жителі Києва та Одеси", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у поліції, стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє затриманих біля об'єкту "Чорнобиль-2" сталкерів виявились поляками



Правоохоронці застерігають, що, крім радіаційного забруднення, любителі екстремальних подорожей також ризикують залишитися сам на сам з небезпечним диким звіром, а це - бурі ведмеді, рисі, вовки, плазуни.



Нагадаємо, упродовж 23 жовтня поліцейські Київщини затримали дев’ятьох сталкерів.



Як повідомляв УНН, 17 жовтня біля Прип'яті правоохоронці затримали п'ятьох сталкерів.