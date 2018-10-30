В зоне отчуждения ЧАЭС задержаны две группы стаккеров

"В течение суток работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи Села Черевач было обнаружено три сталкера 21, 26 и 29 лет, двое из которых жители Киевской области, третий человек житель Черкасской области. Чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов 20 и 21 года, которыми оказались жители Киева и Одессы", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое задержанных у объекта "Чернобыль-2" сталкеров оказались поляками



Правоохранители предупреждают, что, кроме радиационного загрязнения, любители экстремальных путешествий также рискуют остаться один на один с опасным диким зверем, а это - бурые медведи, рыси, волки, пресмыкающиеся.



Напомним, на протяжении 23 октября полицейские Киевской области задержали девятерых сталкеров.



Как сообщал УНН, 17 октября около Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров.