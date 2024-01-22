В Євпаторії військові рф вантажать підбиту техніку для відправки

У тимчасово окупованому Криму на залізничній станції Євпаторії російські військові вантажать підбиту техніку на відправку. Відео з окупованого міста опублікували у пабліку телеграм "Кримський вітер", передає УНН.

на товарній залізничній станції в Євпаторії на платформи вантажать підбиту російську рухлядь. Інформацію оперативно передано ЗСУ. Публікується із затримкою для безпеки передплатників - "наших очей". - ідеться в повідомленні під відео.

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