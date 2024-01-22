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В Євпаторії військові рф вантажать підбиту техніку для відправки

В Євпаторії військові рф вантажать підбиту техніку для відправки

Київ • УНН

 • 29495 перегляди

Російські військові вивозять техніку із залізничного вокзалу в окупованому місті Євпаторія в Криму, йдеться на відео, опублікованому "Кримським вітром". Як повідомляється, інформація була оперативно передана Збройним силам України.

У тимчасово окупованому Криму на залізничній станції Євпаторії російські військові вантажать підбиту техніку на відправку. Відео з окупованого міста опублікували у пабліку телеграм  "Кримський вітер", передає УНН.

на товарній залізничній станції в Євпаторії на платформи вантажать підбиту російську рухлядь. Інформацію оперативно передано ЗСУ. Публікується із затримкою для безпеки передплатників - "наших очей".

- ідеться в повідомленні під відео.

"Захоплена" українська техніка: росія не зможе використати німецькі танки проти України - експерт BILD15.06.2023, 03:10 • 98029584 перегляди

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22 січня в день Соборності України активісти руху "Жовта стрічка" привітали українців із Днем Соборності, розгорнувши український прапор на вершині однієї з кримських гір. 

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