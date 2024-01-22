В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.