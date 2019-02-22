В ЄСПЛ роз'яснили відповідь Україні щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини визнав запит Міністерства юстиції України про застосування нових забезпечувальних заходів у справі українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки, еквівалентним заявленому раніше зверненням України. Про це УНН повідомили в прес-службі ЄСПЛ.