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В ЄСПЛ роз'яснили відповідь Україні щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків

В ЄСПЛ роз'яснили відповідь Україні щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини визнав запит Міністерства юстиції України про застосування нових забезпечувальних заходів у справі українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки, еквівалентним заявленому раніше зверненням України. Про це УНН повідомили в прес-службі ЄСПЛ.

Так, в ЄСПЛ підтвердили, що суд отримав відповідний український запит 15 лютого.

"Суд встановив, що це прохання, що стосується трьох моряків, було еквівалентне проханню, поданому 28 листопада 2018 року, і, отже, охоплювалося тимчасовим заходом, зазначеної в правилі 39 Регламенту Суду від 4 грудня 2018 року", - повідомили в суді.

Відзначимо, що 4 грудня Європейський суд з прав людини вказав уряду Російської Федерації забезпечити належну медичну допомогу полоненим службовцям ВМС України, захопленим у Кереченській протоці 25 листопада 2018 року.

В ЄСПЛ тоді зазначили, що відповідне рішення суд ухвалив у відповідь на терміновий запит української влади, поданий 28 листопада 2018 року, за статтею 39 Регламенту суду в контексті нової міждержавної заяви, поданої проти Росії за статтею 39 Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв УНН, що Росія заявила, що ЄСПЛ відмовив Україні в забезпечувальних заходах у справі українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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