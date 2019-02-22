Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский Суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива. Об этом сообщает УНН ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции РФ.
"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - идется в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что Министерство юстиции Украины подало дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека, в отношении украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива, с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в больницы.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.