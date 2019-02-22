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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50041 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 66020 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126607 просмотра

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7 марта, 17:42 • 127689 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128268 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124369 просмотра

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7 марта, 08:52 • 158466 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

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Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе

Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 15383 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский Суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива. Об этом сообщает УНН ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - идется в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Министерство юстиции Украины подало дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека, в отношении украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива, с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в больницы.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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