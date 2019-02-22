В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека счел запрос Министерства юстиции Украины о применении новых обеспечительных мер по делу украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива, эквивалентным заявленному ранее обращению Украины. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЕСПЧ.
Так, в ЕСПЧ подтвердили, что суд получил соответствующий украинский запрос 15 февраля.
"Суд установил, что эта просьба, касающаяся трех моряков, была эквивалентна просьбе, поданной 28 ноября 2018 года, и, следовательно, охватывалась временной мерой, указанной в правиле 39 Регламента Суда от 4 декабря 2018 года", - сообщили в суде.
Отметим, что 4 декабря Европейский суд по правам человека указал правительству Российской Федерации обеспечить надлежащую медпомощь пленным служащим ВМС Украины, захваченным в Кереченськом проливе 25 ноября 2018 года.
В ЕСПЧ тогда отметили, что соответствующее решение суд принял в ответ на срочный запрос украинской власти, поданный 28 ноября 2018 года, по статье 39 Регламента суда в контексте новой межгосударственной жалобы, поданной против России по статье 39 Европейской конвенции по правам человека.
Как сообщал УНН, что Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по делу украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.