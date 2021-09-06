В ЄС закликали негайно звільнити затриманого повстанцями президента Гвінеї

5 вересня журналіст maliactu.net Сега Дайара і Guinee News повідомили про те, що Конде затримала група військових, яка влаштувала в країні державний переворот.
Лідер заколотників, полковник Мамаду Думбуя, заявив про розпуск уряду, закриття кордонів і призупинення дії Конституції країни. Причиною заколоту Думбуя назвав соціально-політичну і економічну ситуацію в країні, а також “безсилля республіканських інститутів, інструменталізацію правосуддя, попрання прав громадян, неефективне фінансове управління”.