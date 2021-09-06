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В ЄС закликали негайно звільнити затриманого повстанцями президента Гвінеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив спробу держперевороту в Гвінеї і закликав військових негайно звільнити президента країни Альфу Конде, передає УНН із посиланням на Twitter верховного представника ЄС.

Цитата

“Я засуджую силове захоплення влади в Гвінеї і закликаю до негайного звільнення президента Альфи Конде”, — написав Боррель.

Він також закликав всі політичні сили країни керуватися “верховенством закону, інтересами світу і благополуччям населення Гвінеї”.

Нагадаємо

Елітний підрозділ спецназу Гвінеї на чолі з полковником Мамаду Думбуя в неділю увійшло в урядовий квартал Конакрі і розташувався перед президентським палацом, очевидці повідомляли про стрілянину.

5 вересня журналіст maliactu.net Сега Дайара і Guinee News повідомили про те, що Конде затримала група військових, яка влаштувала в країні державний переворот.

Лідер заколотників, полковник Мамаду Думбуя, заявив про розпуск уряду, закриття кордонів і призупинення дії Конституції країни. Причиною заколоту Думбуя назвав соціально-політичну і економічну ситуацію в країні, а також “безсилля республіканських інститутів, інструменталізацію правосуддя, попрання прав громадян, неефективне фінансове управління”.

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