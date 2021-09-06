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В ЕС призвали немедленно освободить задержанного повстанцами президента Гвинеи

В ЕС призвали немедленно освободить задержанного повстанцами президента Гвинеи

Киев  •  УНН

 • 17291 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее и призвал военных немедленно освободить президента страны Альфу Конде, передает УНН со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС.

Цитата

“Я осуждаю силовой захват власти в Гвинее и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде”, — написал Боррель.

Он также призвал все политические силы страны руководствоваться “верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи”.

Напомним

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамаду Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположился перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе.

5 сентября журналист maliactu.net Сега Дайара и Guinee News сообщили о том, что Конде задержала группа военных, которая устроила в стране государственный переворот.

Лидер мятежников, полковник Мамаду Думбуя, заявил о роспуске правительства, закрытии границ и приостановке действия Конституции страны. Причиной мятежа Думбуя назвал социально-политическую и экономическую ситуацию в стране, а также “бессилие республиканских институтов, инструментализацию правосудия, попрание прав граждан, неэффективное финансовое управление”.

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