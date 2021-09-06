В ЕС призвали немедленно освободить задержанного повстанцами президента Гвинеи

5 сентября журналист maliactu.net Сега Дайара и Guinee News сообщили о том, что Конде задержала группа военных, которая устроила в стране государственный переворот.
Лидер мятежников, полковник Мамаду Думбуя, заявил о роспуске правительства, закрытии границ и приостановке действия Конституции страны. Причиной мятежа Думбуя назвал социально-политическую и экономическую ситуацию в стране, а также “бессилие республиканских институтов, инструментализацию правосудия, попрание прав граждан, неэффективное финансовое управление”.