В ЄС створять оборонно-космічний відділ "для доповнення НАТО"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Європейський союз створить новий оборонний і космічний підрозділ для фінансування, розвитку і розгортання збройних сил. Про це заявила у вівторок обрана головою Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Європейський союз ніколи не буде військовим союзом. Але державам-членам Європейського Союзу багато разів говорили, ... що загальні витрати для їх збройних сил мають першорядне значення", - заявила фон дер Ляєн.
За її словами, плани підуть на користь НАТО, до якого входять багато держав ЄС, і додала, що "НАТО завжди буде (нашою) колективною обороною".
Фон дер Ляєн повідомила також, що директорат очолить соратниця президента Франції Еммануеля Макрона Сільві Гулар.
Новий підрозділ буде засновано на військовому пакті ЄС, підписаному наприкінці 2017 року, з метою інтегрувати оборонні сили, спільно працюючи над новою зброєю і сприяючи швидкому розгортанню військ.
Космос також стає областю, де ЄС хоче спільно розробляти технології, особливо у зв'язку з тим, що Китай, Росія і Сполучені Штати розробляють космічну зброю, яка може збивати ворожі ракети і засоби ППО або знищувати супутники, пише видання.
Плани будуть залежати від затвердження запропонованого оборонного фонду в 13 мільярдів євро для розробки і покупки зброї, а також коштів із загального бюджету ЄС на оборонні дослідження. Очікується, що уряди ЄС поповнять фонд, щоб збільшити його розмір.
Як повідомляв УНН, в новій Європейській Комісії майже половина крісел відійде жінкам.