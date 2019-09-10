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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107073 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119628 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 111235 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117436 просмотра

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В новой Европейской Комиссии почти половина кресел отойдет женщинам

В новой Европейской Комиссии почти половина кресел отойдет женщинам

Киев  •  УНН

 • 11330 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Согласно планам выбранной председателем Европейской Комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в возглавляемом ею органе будет невиданная доселе количество женщин. О будущем составе Еврокомиссии в Брюсселе сообщили в понедельник, 9 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.

Ожидается, что, кроме самой фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет насчитывать предварительно еще 12 женщин. Планируется, что еще 14 мест в Европейской Комиссии оставаться за мужчинами. Еврокомиссар представлять включая такие страны ЕС, как Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Мальта, Португалия, Румыния, Швеция.

Такое перераспределение мест по гендерному признаку — значительный шаг вперед по сравнению с предыдущим составом ЕК, который вскоре освободит свои кабинеты. В состав этой Еврокомиссии входит девять женщин и 19 мужчин.

В то же время из-за запланированного на 31 октября выход Великобритании из состава ЕС, новая Еврокомиссия будет насчитывать 27 мест, а не 28 как нынешняя.

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На следующий день председательница Еврокомиссии фон дер Ляен должна подписать соответствующие распоряжения относительно сферы ответственности будущих еврокомиссаров и еврокомисарок. Затем список из кандидаток и кандидатами на должности в будущей Еврокомиссии еще должны утвердить страны-члены ЕС и европарламентарии, напоминает агентство новостей AFP.

Новая Еврокомиссия приступит к работе 1 ноября. В ней традиционно каждая страна-член представлена одним еврокомиссаром или еврокомиссаркой.

Напомним, Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветник по международным отношениям с Украиной.

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