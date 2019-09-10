В ЕС создадут оборонно-космический отдел "для дополнения НАТО"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Европейский союз создаст новое оборонное и космическое подразделение для финансирования, развития и развертывания вооруженных сил. Об этом заявила во вторник выбранная председателем Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Европейский союз никогда не будет военным союзом. Но государствам-членам Европейского Союза много раз говорили, ... что общие затраты для их вооруженных сил имеют первостепенное значение", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, планы пойдут на пользу НАТО, в который входят многие государства ЕС, и добавила, что "НАТО всегда будет (нашей) коллективной обороной".
Фон дер Ляйен сообщила также, что директорат возглавит соратница президента Франции Эммануэля Макрона Сильви Гулар.
Новое подразделение будет основано на военном пакте ЕС, подписанном в конце 2017 года, с целью интегрировать оборонные силы, совместно работая над новым оружием и способствуя быстрому развертыванию войск.
Космос также становится областью, где ЕС хочет совместно разрабатывать технологии, особенно в связи с тем, что Китай, Россия и Соединенные Штаты разрабатывают космическое оружие, которое может сбивать вражеские ракеты и средства ПВО или уничтожать спутники, пишет издание.
Планы будут зависеть от утверждения предложенного оборонного фонда в 13 миллиардов евро для разработки и покупки оружия, а также средств из общего бюджета ЕС на оборонные исследования. Ожидается, что правительства ЕС пополнят фонд, чтобы увеличить его размер.
Как сообщал УНН, в новой Европейской Комиссии почти половина кресел отойдет женщинам.