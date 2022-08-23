В ЄС попередили, що дії рф на ЗАЕС ризикують призвести до ядерної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Дії росії на території Запорізької атомної електростанції можуть призвести до ядерної катастрофи. рф має забезпечити створення демілітаризованої зони навколо станції. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Ми б хотіли висловити наші дуже великі занепокоєння, через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції», - сказав Мішель.
Доповнення
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