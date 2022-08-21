На ЗАЕС пошкоджена естакада, є ризик порушення норм радіаційної безпеки – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Внаслідок обстрілів російськими військами Запорізької атомної електростанції пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Про це в Telegram інформує Енергоатом, пише УНН.
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"20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна", – ідеться у повідмоленні.
Деталі
Станом на ранок 21 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли станції російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для її безпечного функціонування.
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