На ЗАЭС повреждена эстакада, есть риск нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом

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"20 августа в результате обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна", – говорится в сообщении.

Детали

По состоянию на утро 21 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы станции русскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для ее безопасного функционирования.

Ранее

Британский депутат Тобиас Элвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на ЗАЭС НАТО задействует 5-ю статью устава.