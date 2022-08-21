На ЗАЭС повреждена эстакада, есть риск нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В результате обстрелов российскими войсками Запорожской атомной электростанции повреждения получила эстакада, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. Об этом в Telegram информирует Энергоатом, пишет УНН.
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"20 августа в результате обстрелов повреждения получила одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна", – говорится в сообщении.
Детали
По состоянию на утро 21 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы станции русскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для ее безопасного функционирования.
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Британский депутат Тобиас Элвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на ЗАЭС НАТО задействует 5-ю статью устава.