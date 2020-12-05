В ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Для суду над тими, хто бив людей в Білорусі та застосовував насильство проти протестувальників можливе створення міжнародного трибуналу, але в разі якщо їх не притягне до відповідальності держава. Про це в інтерв'ю DW заявив спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор, передає УНН.
Відповідаючи на питання чи можливе створення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих, хто застосовував насильство проти протестувальників, Гілмор відповів: “Так, це можливо. Але міжнародні трибунали, як правило, працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягти таких людей до відповідальності”.
Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей.
Як повідомляв УНН раніше, Верховний комісар ООН Мішель Бачелет настійно рекомендує Мінську налагодити національний діалог, а також співпрацювати з експертами ООН з прав людини і дозволити їм відвідати країну.