В ЕС допускают проведение международного трибунала над теми, кто избивал людей в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Для суда над теми, кто избивал людей в Беларуси и применял насилие против протестующих возможно создание международного трибунала, но в случае если их не привлечет к ответственности государство. Об этом в интервью DW заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, передает УНН.
Отвечая на вопрос возможно ли создание международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных, кто применял насилие против протестующих, Гилмор ответил: «Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности».
Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей.
Как сообщал УНН ранее, Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет настоятельно рекомендует Минску наладить национальный диалог, а также сотрудничать с экспертами ООН по правам человека и разрешить им посетить страну.