В ЕС допускают проведение международного трибунала над теми, кто избивал людей в Беларуси

Отвечая на вопрос возможно ли создание международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных, кто применял насилие против протестующих, Гилмор ответил: «Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности».

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей.

Как сообщал УНН ранее, Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет настоятельно рекомендует Минску наладить национальный диалог, а также сотрудничать с экспертами ООН по правам человека и разрешить им посетить страну.



