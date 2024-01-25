В Японії засудили до смертної кари чоловіка, який підпалив аніме-студію і вбив 36 людей

Японця Сіндзі Аоба визнали винним і засудили до смертної кари за підпал і вбивство 36 людей на відомій аніме-студії Kyoto Animation у 2019 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Сіндзі Аоба визнав себе винним у нападі. Прокуратура зажадала смертної кари, заявивши, що в Аоби був умисел напасти на студію, оскільки він вважав, що вона вкрала його роботу. Аоба звинувачував Kyoto Animation у плагіаті та крадіжці свого роману, який він надіслав для участі в конкурсі.

Адвокати підсудного домагалися більш м'якого вироку, посилаючись на його неосудність. Але судді не погодилися з цим, постановивши, що Аоба усвідомлював свої дії.

Обвинувачений не був психічно неосудним на момент скоєння злочину - заявив головний суддя в четвер в окружному суді Кіото.

Аобу визнали винним і засудили до смертної кари, яка все ще зберігається у Японії за найтяжчі злочини, такі як масові вбивства. Страту здійснюють через повішення.

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Сіндзі Аоба, якому зараз 45 років, підпалив студію, обливши бензином вхідну зону будівлі. 36 співробітників аніме-студії загинули, багато хто з них опинився у пастці на верхніх поверхах будівлі під час пожежі. Сам Аоба отримав важкі опіки і майже рік проходив інтенсивне лікування.

Смертельний напад на студію в Кіото, викликав шок в Японії та за її кордонами, зважаючи на велику кількість фанатів студії.

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