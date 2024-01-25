В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143369 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141799 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  168994 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  172911 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153885 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

Синдзи Аоба был приговорен к смертной казни за поджог Киотской анимационной студии в Японии в 2019 году, во время которого погибли 36 человек. Аоба обвинял студию в плагиате его романа.

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В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

На борту сбитого самолета Ил-76 должны были находиться российские военные и политические чиновники, но ФСБ России в последний момент запретила им подниматься на борт, сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

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На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В Харькове из соображений безопасности приостановлена работа сервиса мониторинга общественного транспорта, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта в условиях военного положения. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.

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В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.

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В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

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На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье

Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.

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На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье

Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ

По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.

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Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ

Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР

Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.

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Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР

В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.

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В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были втянуты в коррупционную схему с закупкой артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины, возвращены в бюджет страны. Дело продолжается с участием нескольких ведомств.

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В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров