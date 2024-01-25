В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

Японца Синдзи Аоба признали виновным и приговорили к смертной казни за поджог и убийство 36 человек на известной аниме-студии Kyoto Animation в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Синдзи Аоба признал себя виновным в нападении. Прокуратура потребовала смертной казни, заявив, что у Аобы был умысел напасть на студию, поскольку он считал, что она украла его работу. Аоба обвинял Kyoto Animation в плагиате и краже своего романа, который он прислал для участия в конкурсе.

Адвокаты подсудимого добивались более мягкого приговора, ссылаясь на его невменяемость. Но судьи не согласились с этим, постановив, что Аоба осознавал свои действия.

Обвиняемый не был психически невменяемым на момент совершения преступления - заявил главный судья в четверг в окружном суде Киото.

Аобу признали виновным и приговорили к смертной казни, которая все еще сохраняется в Японии за самые тяжкие преступления, такие как массовые убийства. Казнь осуществляют через повешение.

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Напомним

Синдзи Аоба, которому сейчас 45 лет, поджег студию, облив бензином входную зону здания. 36 сотрудников аниме-студии погибли, многие из них оказались в ловушке на верхних этажах здания во время пожара. Сам Аоба получил тяжелые ожоги и почти год проходил интенсивное лечение.

Смертельное нападение на студию в Киото, вызвало шок в Японии и за ее пределами, учитывая большое количество фанатов студии.

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