В Ужгороді призупиняють навчання у початковій школі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За рішенням протиепідемічної комісії, на тлі темпів поширення коронавірусу в Ужгороді буде призупинено навчання для учнів 1-4 класів. Про це інформує пресслужба Ужгородської міської ради, передає УНН.
Цитата:
“Призупинити навчальний процес учнів 1-4 класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода із 15 до 26 березня – таке рішення у зв’язку із ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19 та ГРВІ сьогодні прийняли на засіданні протиепідемічної комісії у міській раді. Педагогічним радам рекомендували вивчити можливість запровадження дистанційної форми навчання для учнів початкових класів”, - йдеться в повідомленні міськради.
Деталі
Повідомляється, що, станом на 14 березня, в Ужгороді загалом із початку епідемії у 9374 ужгородців підтверджено коронавірусну інфекцію, при цьому 6273 особи одужали, 184 людини померли. 2917 ужгородців лікуються амбулаторно або стаціонарно, 3848 ужгородців – на самоізоляції.
Що було раніше
Напередодні стало відомо, що з вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів у школах Львова переходять на дистанційне навчання.
Раніше в Україні в чотирьох областях дітей перевели на дистанційне навчання через зростання кількості інфікованих коронавірусом.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 14 березня виглядає так:
-
- “жовта” - 10 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська області.
-
- “помаранчева” - 11 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
-
- “червона” - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
-