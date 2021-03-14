В Ужгороде приостанавливают учебу в начальной школе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По решению противоэпидемической комиссии, на фоне темпов распространения коронавируса в Ужгороде будет приостановлена учеба для школьников 1-4 классов. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета, передает УНН.
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"Приостановить учебный процесс учащихся 1-4 классов во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта - такое решение в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ сегодня приняли на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете. Педагогическим советам рекомендовали изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов", - говорится в сообщении горсовета.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 14 марта, в Ужгороде в целом с начала эпидемии у 9374 ужгородцев подтверждено коронавирусную инфекцию, при этом 6273 человека выздоровели, 184 человека умерли. 2917 ужгородцев лечатся амбулаторно или стационарно, 3848 ужгородцев - на самоизоляции.
Что было ранее
Накануне стало известно, что со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов в школах Львова переходят на дистанционное обучение.
Ранее в Украине в четырех областях детей перевели на дистанционное обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 14 марта выглядит так:
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- "Желтая" - 10 регионов: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области.
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- "Оранжевая" - 11 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
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- "Красная" - 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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