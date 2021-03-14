В Ужгороде приостанавливают учебу в начальной школе

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"Приостановить учебный процесс учащихся 1-4 классов во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта - такое решение в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ сегодня приняли на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете. Педагогическим советам рекомендовали изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов", - говорится в сообщении горсовета.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 14 марта, в Ужгороде в целом с начала эпидемии у 9374 ужгородцев подтверждено коронавирусную инфекцию, при этом 6273 человека выздоровели, 184 человека умерли. 2917 ужгородцев лечатся амбулаторно или стационарно, 3848 ужгородцев - на самоизоляции.

Что было ранее

Накануне стало известно, что со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов в школах Львова переходят на дистанционное обучение.

Ранее в Украине в четырех областях детей перевели на дистанционное обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 14 марта выглядит так: