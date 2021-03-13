У Львові школярі переходять на дистанційне навчання

Деталі

Садовий зазначив, що відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій 15 березня. Він додав, що молодші класи будуть ходити до школи, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину.

Цитата

“У Львівській області дуже погана динаміка зі зростання кількості позитивних тестів і госпіталізації. Особливо госпіталізації: щодня в лікарні лягає значно більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж це було рік тому. Ми всі разом маємо обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не лише школярів. Я прошу всіх львів’ян бути відповідальним перед собою і своїми сім’ями. Гучні вечірки, бенкети та свята — це речі, без яких можна обійтись”, — написав Садовий.

Нагадаємо

В Україні в чотирьох областях дітей переводять на дистанційне навчання через зростання кількості інфікованих коронавірусом. При цьому вже на дистанційному навчанні перебувають учні трьох областей з “червоної” зони карантину.