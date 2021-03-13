Во Львове школьники переходят на дистанционное обучение

Детали

Садовый отметил, что соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям 15 марта. Он добавил, что младшие классы будут ходить в школу, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка.

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“Во Львовской области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и госпитализации. Особенно госпитализации: ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад. Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственным перед собой и своими семьями. Шумные вечеринки, банкеты и праздники — это вещи, без которых можно обойтись”, - написал Садовый.

Напомним

В Украине в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом. При этом уже на дистанционном обучении находятся ученики трех областей с “красной” зоны карантина.